Постоянные пролеты украинских дронов над Европой чревато разрушениями и недовольством населения, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

«Прибалтийские страны разрешили украинцам использовать их территорию для пролета дронов в сторону России. И вот летят эти дроны где-нибудь над Эстонией или еще где-то и вдруг падают, потому что там возникают какие-то помехи, потому что население живет плотно, местность технически оснащена... Власти, естественно, в шоке, думали, что пролеты будут безопасными. А население начинает возмущаться, объяснение, что так получилось, никто не принимает, потому что эти атаки наносят ущерб людям», — сказал Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что Европа страдает от своего сговора с Украиной по запускам БПЛА.

«У европейцев нет серьезной защиты в виде ПВО, как есть у России. Если дрон какой-то залетает, они истребители поднимают в воздух. А истребителей у них тоже не очень-то много, особенно у прибалтов. Поэтому вступая в сговор, чтобы навредить русским, они сами попадают под раздачу от украинских дронов. Как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь», — подытожил он.

Накануне Молдавия столкнулась с одним из самых масштабных нарушений своего воздушного пространства за время конфликта на Украине. По предварительным данным Минобороны, за 2,5 часа над страной пролетели 7 беспилотников, один из которых достиг Кишинева, из-за чего власти временно закрыли небо и ряд погранпереходов.

Власти Молдавии традиционно обвинили в этом Россию, не предоставив доказательств.