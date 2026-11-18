Украина запускает дроны в сторону европейских стран, включая Молдавию, чтобы выставить Россию виноватой, иногда подобные атаки осуществляются по заказу самих стран Запада. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Накануне Молдавия столкнулась с одним из самых масштабных нарушений своего воздушного пространства за время конфликта на Украине. По предварительным данным Минобороны, за 2,5 часа над страной пролетели 7 беспилотников, один из которых достиг Кишинева, из-за чего власти временно закрыли небо и ряд погранпереходов.

Власти Молдавии традиционно обвинили в этом Россию, не предоставив доказательств.

«Не всегда украинские дроны летят не туда, куда надо, по причине только какого-то сбоя. Иногда это делается намеренно, потому что мысль такая, что во всём обвинят русских... А могут такие налеты проводиться по заказу властей соседних с Украиной стран. Потому что те хотят свое население периодически запугивать якобы военной угрозой от РФ. Они и так об этом постоянно говорят, но им же надо ещё и картинку какую-то показать», — отметил Перенджиев.

Он подчеркнул, что европейские власти не всегда признают, что на их территорию залетели именно украинские дроны, как это возникает с Молдавией и Румынией.

«Всё это оголтелая русофобия, которой пропитаны эти страны. Украинская сторона пользуется тем, что всё сваливают на Россию. И сами власти европейских стран делают заказы. Причем допускаю, что это может быть не согласовано внутри страны. И возникают ситуации, когда один политик говорит, что надо ударить дроном, но не согласовал с Украиной, куда именно, на место приезжает следователь, а он не в курсе такой договоренности, дальше приезжает пресса... В итоге, когда видят украинский дрон, вынуждены говорить, что он залетел случайно», — подчеркнул политолог.

Ранее украинские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран Прибалтики и Польши. 11 ноября авиация НАТО поднималась в небо по тревоге из-за вторжения украинских БПЛА в воздушное пространство Эстонии, Литвы и Латвии.