Беспилотники ВСУ в ночь на 18 ноября атаковали Ростовскую область. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, откуда противник запустил дроны.

«Атаки на Ростовскую область ведутся из тех же регионов Украины, что и на Краснодарский край… То есть из Запорожской области, а также из тех территорий Херсонской области и ДНР, которые пока еще остаются под контролем ВСУ», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что основная цель таких атак противника на российские регионы остается неизменной.

«Киев пытается вести "прокси-войну", рассчитывая не только на военный, но и на психологический эффект, считая, что россияне могут как-то сильно возмутиться и восстать против центральной власти. Но понятно, что Киев ждет крах по всем направлениям», — подытожил Матвийчук.

Как сообщалось, в Ростовской области беспилотники были уничтожены в Неклиновском и Каменском районах. Предварительно, никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 17 ноября до 8:00 мск 18 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.