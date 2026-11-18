В ночь на 18 ноября Ростовская область подверглась атаке беспилотников украинских формирований, также с начала суток угроза ударов вражеских дронов объявлялась в Адыгее, где есть пострадавшие от упавших обломков, и Крыму. Подробности о ситуации на местах собрал Aif.ru.

В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в регионе были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Неклиновском и Каменском районах», — написал он в своём канале на платформе «Макс».

Губернатор подчеркнул, что сведений о ранении людей или разрушениях на земле нет. Слюсарь обратил внимание жителей на необходимость соблюдать меры предосторожности во время действия режима опасности дронов.

Глава области также отметил, что в регионе запрещено публиковать снимки и видеозаписи, связанные с отражением вражеских атак. Ранее губернатор проинформировал о ликвидации второго очага пожара, возникшего на объекте в Азове после удара ВСУ. Он добавил, что работы по тушению возгораний завершены.

Ночью в Крыму и Адыгее объявляли об угрозах атак беспилотников

Режим ударов БПЛА был введён ранее в Адыгее. Главное управление МЧС РФ по республике разместило соответствующее уведомление в мессенджере «Макс» в 03:38 мск.

«Беспилотная опасность объявлена в Республике Адыгея 18.11, тел. 112», — говорилось в сообщении в канале регионального подразделения федерального ведомства.

В Крыму также предупреждали о подобных рисках на полуострове. Первая публикация по этому поводу появилась в канале ГУ МЧС России в «Максе» в 01:56 мск. Управление министерства чрезвычайных ситуаций призвало жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

В 04:37 опасность была снята. Вместе с тем во второй раз об угрозе атак БПЛА в Крыму было уведомлено в 05:25. Спустя почти три часа поступила информация об отмене указанного режима.

Атака ВСУ на Краснодар: сигнал «Внимание всем», военные отражают удар БПЛА Подробнее

В Адыгее из-за упавших на дом обломков БПЛА пострадали мирные жители

Четыре человека получили ранения в Тахтамукайском районе Адыгеи в результате падения обломков БПЛА противника на пятиэтажный жилой дом, сообщил глава региона Мурат Кумпилов. Он уточнил, что это произошло в адыгейском поселке Энем.

Пострадавших доставили в больницу. Кумпилов уточнил, что пациенты находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Глава региона также отметил, что падении фрагменты БПЛА повредили ряд квартир, остекление нескольких домов, включая частные, автомобили и газовую трубу. Он заверил, что всем, чьё имущество пострадало, власти окажут поддержку.

Силы ПВО за 12 часов сбили над регионами РФ более 180 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения противовоздушной обороны в течение вечера 17 ноября и в ночь на 18 ноября обезвредили над акваторией и регионами России 184 вражеских беспилотника самолётного типа. По данным ведомства, их нейтрализовали с 20:00 мск 17 ноября до 08:00 мск 18 ноября.

В Минобороны добавили, что дроны были уничтожены в небе над Азовским морем, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской и Ростовской областями.