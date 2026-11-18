В адыгейском поселке Энем обломки украинского БПЛА упали на пятиэтажный дом, пострадали четыре человека, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«Сегодня утром в Тахтамукайском районе обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом в Энеме, повредив несколько квартир», — проинформировал он в Max.

По словам Кумпилова, всех пострадавших доставили в больницу, они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

«Также обломки беспилотника повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домов, ряд автомобилей, газовую трубу», — указал глава региона.

Он заверил, что всем пострадавшим от атаки окажут необходимую помощь.

На местах происшествий работают экстренные службы, правоохранительные органы, власти поселка и района.