Российская военная база в Армении играет важную роль в поддержании региональной безопасности и стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

По его словам, тема присутствия российских военных в республике будет затронута на предстоящей встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Эта база является очень важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Пашинян сообщил о намерении властей Армении постепенно перевести границы под контроль своей погранслужбы в связи с подготовкой к либерализации визового режима с Евросоюзом.