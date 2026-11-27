Почти 100 тысяч обращений поступило от россиян за первые часы подготовки программы «Итоги года с Владимиром Путиным». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нынешние темпы сбора вопросов превышают показатели прошлых лет.

По его словам, россияне проявляют интерес к прямой линии с Путиным.

«Большой (интерес — прим.ред)», — отметил Песков.

Эфир с участием главы государства запланирован на 10 декабря. Начало программы — в 12:00 по московскому времени. Принимать обращения начали с полуночи 27 ноября, их сбор продолжится до завершения выступления президента.