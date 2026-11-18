Жители старых пятиэтажек в районах Фили-Давыдково и Нижегородский смогут переехать в современные новостройки по проектам комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Механизм КРТ жилой застройки позволяет городу системно обновлять жилищный фонд и улучшать условия жизни москвичей. В первую очередь это касается домов, которые не попали в программу реновации, но находятся рядом со зданиями, расселяемыми по ней.

«Четыре старых дома, расположенных в Нижегородском районе и Филях-Давыдкове, не вошли в программу реновации, но с каждым годом степень их износа увеличивается. Благодаря проектам КРТ их жители теперь смогут переехать в современные дома в границах своих районов. Там для них подготовят равнозначные квартиры с готовой улучшенной отделкой и большей площадью за счет увеличенного метража кухонь и других мест общего пользования. Решение о переезде граждане примут путем общедомового голосования, а процесс переезда будет регулироваться нормативными правовыми актами, принятыми правительством Москвы», – передает слова Владислава Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Речь идет о пятиэтажках на западе столицы — на улице Кастанаевской (дом 32, корпус 2) и улице Герасима Курина (дом 4, корпус 1) в районе Фили-Давыдково, а также о зданиях на юго-востоке города — на Новохохловской улице (владения 5 и 7) в Нижегородском районе.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина программа расселения ветхого жилья постоянно расширяется и ускоряется — сегодня она охватывает свыше пяти тысяч старых домов. Здания, не включенные в программу в 2017 году, город обновляет через инструмент КРТ жилой застройки. Приоритет отдают домам, состояние которых приближается к аварийному, а также объектам, жильцы которых сами просили включить их в программу.

Первый пилотный проект такого формата на улице Гарибальди в Черемушках город утвердил по итогам голосования жителей в декабре 2025 года.

Напомним, программа комплексного развития территорий помогает возвращать в оборот бывшие промзоны, пустыри и неэффективно используемые участки, формируя на их месте комфортную городскую среду. Сейчас в Москве на разных этапах разработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.