В районе Люблино на юго-востоке столицы продолжается строительство жилого дома для программы реновации. Площадь квартир в комплексе превысит 19 тысяч кв. метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Столица уверенно сохраняет лидерские позиции среди регионов по объемам ввода жилья. Высокие темпы строительства полностью отвечают задачам и приоритетам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы развернулись по адресу: улица Верхние Поля, земельный участок 17.

«Дом будет состоять из четырех секций, в которых оборудуют 271 квартиру. Из них семь адаптируют для маломобильных жителей. Суммарная площадь квартир в жилом комплексе превысит 19 тысяч квадратных метров. Первый этаж будет нежилым: здесь разместятся просторные вестибюли, колясочные, комнаты для консьержей, а также свободные помещения для объектов социально-бытового назначения – досуговых центров, магазинов, аптек и других востребованных сервисов. Входные группы сделают сквозными – попасть с улицы во двор можно будет быстро, не обходя здание. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки на безопасном покрытии из резиновой крошки, а также место для отдыха. Сейчас на объекте ведутся отделка фасадов, монтаж внутренних и наружных инженерных систем, а также отделочные работы», – цитирует слова Владислава Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Здание станет заметным архитектурным акцентом района. Для облицовки фасадов используют бетонную плитку и алюминиевые композитные панели в выразительной палитре — сосново-зеленом, песочно-желтом и насыщенном красном цветах. Переменная этажность секций придаст силуэту динамики, а витражное остекление первого этажа сделает облик комплекса более легким.

Новостройка появится в зеленом районе со сложившейся городской средой. Рядом есть детские сады, школы, поликлиники, торговый центр, магазины и остановки общественного транспорта. В пешей доступности находятся станция метро «Братиславская», а также уютные парки и скверы для прогулок.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что порядка 300 жителей района приступили к осмотру новых квартир по программе реновации на Люблинской улице.

Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 ветхих домов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина темпы ее реализации увеличили вдвое. Кроме того, ранее Собянин объявил о полном завершении программы реновации в районе Бибирево.