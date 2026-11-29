Больше тысячи беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 29 ноября. Все они были уничтожены силами противовоздушной обороны страны, а ответ заставил боевиков ВСУ пожалеть об атаках.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны и какой последовал ответ.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские силы ПВО отразили атаку 1017 украинских беспилотников. Дроны сбили над Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской областями, Крымом и другими регионами РФ.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что при падении беспилотника на территории Пензенского района повреждения получил жилой дом. В результате атаки пострадала женщина. Глава региона уточнил, что ранения оказались легкими, госпитализация не потребовалась.

Также серьезной атаке этой ночью подверглась Самарская область. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о введении беспилотной опасности в 00:22 по московскому времени. Спустя пять часов он сообщил об отмене этого режима. Позже глава региона уточнил, что ночью было сбито около 20 вражеских беспилотников. По его словам, противник был нацелен на промышленные предприятия. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, о массированной атаке сообщил глава Тольятти Илья Сухих. Последний отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

В Волгоградской области объявили беспилотную опасность еще вечером 28 ноября. Жителей региона призвали занять безопасное место в квартире и не подходить к окнам. В пять утра режим беспилотной опасности отменили. О пострадавших и повреждениях в результате атаки не сообщалось.

«Для этой террористической атаки противник выбрал Харьковскую область. Именно оттуда осуществлялась атака на российскую территорию. ВСУ постоянно меняют регионы и места запуска беспилотников, чтобы не попасть под ответный удар», - пояснил военный эксперт.

Ответ последовал мгновенно.

«Российские Вооруженные силы наносят точечные удары по местам сборки, запуска беспилотников, а также по местам их хранения. Противник истощен, а количество беспилотников в дальнейшем будет снижаться», - пояснил военный эксперт.

После атаки на российские регионы взрывы прогремели по всей Украине. По информации Минобороны РФ, под удар попали промышленные предприятия, объекты логистики, морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В частности, в результате ударов поражены цеха табачной фабрики в Полтавской области, где осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ; логистический центр с военными грузами в Одессе; мост через Днепр в Запорожье, который ВСУ использовали для перевозки военных грузов.

Ранее стало известно, что боевиков накрыла волна возмездия под Херсоном.