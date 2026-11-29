Два человека стали жертвами атак Вооружённых сил Украины в Луганской народной республике, проинформировал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он уточнил, что ещё 18 человек получили ранения. По словам Пасечника, два человека погибли накануне в Луганске. Глава ЛНР подчеркнул, что речь идёт о террористических атаках украинских войск.

«По уточнённым данным, вчера в результате бесчеловечного удара по Луганску погибли двое юношей. Число раненых возросло до семи, пять из которых — студенты колледжей и университета», — написал Пасечник в мессенджере «Макс».

Ещё несколько человек получили ранения в результате атак в Лисичанске, на участках дорог Новоайдар — Северодонецк и Смоляниново — Северодонецк, а также на автодороге в Краснодонском муниципальном округе. Кроме того, ВСУ атаковали территорию рядом с домом в Кременной. В результате этого удара пострадала семейная пара.

В Лисичанске ранения получили юноши в возрасте 18 и 22 лет, 13-летняя и две 16-летние девочки. Украинские войска также нанесли удар по придомовой территории.

На дорогах были атакованы автомобили, в том числе два грузовика. В числе пострадавших двое водителей большегрузов, а также мужчина и женщина, которые находились в легковой машине.

«Всем раненым оказывается медицинская помощь. Желаю сил для скорейшего выздоровления!», — отметил Пасечник.

Ранее Пасечник заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали восточную часть Луганска. В результате удара погибли три человека, ещё трое получили ранения.