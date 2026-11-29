Киев использовал БПЛА для нанесения удара по пассажирскому поезду на территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«В г. Новозыбкове украинские террористы направили беспилотник на пассажирский поезд "Москва — Климово"», — написал глава региона в мессенджере «Макс».

По его словам, жертв и раненых удалось избежать, поскольку состав в момент атаки находился на отстое. Тем не менее, ударом была повреждена кровля одного из вагонов.

Кроме того, Ковальчук проинформировал о происшествии в поселке Белевица Погарского района. Там в результате подрыва беспилотника-камикадзе телесные повреждения получил 57-летний местный житель. Пострадавший с осколочными ранениями госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области женщина пострадала при падении беспилотника на дом.