Врач получил осколочные ранения головы в результате атаки украинских беспилотников на Алешкинскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, серия ударов по медучреждению была нанесена вечером 28 ноября. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки в приемном и хирургическом отделениях выбило окна, в помещениях начался пожар.
«Бить по больницам, подвергать опасности жизни медработников и пациентов — за гранью человечности. Такие действия — не что иное, как военные преступления. Ни одно из них не должно остаться безнаказанным», — добавил Сальдо.
Ранее сообщалось, что при падении БПЛА на дом в Пензенской области пострадала женщина.
10 ноября в результате удара украинского БПЛА погиб глава крупнейшего животноводческого предприятия Херсонской области «Асканийское» Виталий Плугатарёв.