Врач получил осколочные ранения головы в результате атаки украинских беспилотников на Алешкинскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, серия ударов по медучреждению была нанесена вечером 28 ноября. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки в приемном и хирургическом отделениях выбило окна, в помещениях начался пожар.

«Бить по больницам, подвергать опасности жизни медработников и пациентов — за гранью человечности. Такие действия — не что иное, как военные преступления. Ни одно из них не должно остаться безнаказанным», — добавил Сальдо.

Ранее сообщалось, что при падении БПЛА на дом в Пензенской области пострадала женщина.

10 ноября в результате удара украинского БПЛА погиб глава крупнейшего животноводческого предприятия Херсонской области «Асканийское» Виталий Плугатарёв.