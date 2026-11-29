Российские военные уничтожили терминалы Starlink ВСУ в Херсонской области. Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем это обернется для украинских боевиков.

Напомним, по данным Минобороны РФ, операторы FPV-дронов российской группировки войск «Днепр» уничтожили терминалы Starlink ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

В ходе воздушной разведки правого берега Днепра, российские операторы FPV-дронов квадрокоптерного типа обнаружили замаскированные позиции украинских формирований и нанесли точный удар.

Также была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) израильского производства RADA, использовавшаяся для обнаружения, классификации и отслеживания российских беспилотников.

«Уничтожена одна станция и несколько приемно-передающих изделий Starlink. Разумеется, это отразится на боеспособности ВСУ на данном участке боевых действий. Прежде всего, это управление связи в войсках на конкретном участке. И точно так же удар по РЛС отразится на ВСУ на этом участке. РЛС могла захватывать какие-то наши воздушные цели», - отметил военный эксперт.

Ранее стало известно, что двойной удар поразил ВСУ и НАТО.