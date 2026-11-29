Украинская армия ежедневно теряет около тысячи боевиков. Мест на кладбищах катастрофически не хватает, и власти крупных городов вынуждены искать новые способы решения проблемы.
Во Львове готовятся к открытию нового крематория, который должен взять на себя основную нагрузку по утилизации тел погибших военных. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл жуткие детали этой инициативы.
Испанские печи и завершающий этап: что известно о крематории
Напомним, первый заместитель главы Львова Андрей Москаленко заявил о строительстве крематория из-за нехватки мест на городских кладбищах. По его словам, в городском крематории уже начали пусконаладочные работы печей для кремации, которые изготовили в Испании.
Строительство объекта находится на завершающем этапе. Однако, как отмечает Олег Иванников, истинные масштабы проблемы куда серьезнее, чем просто нехватка земли под захоронения.
«Около тысячи в сутки»: масштаб потерь ВСУ
По словам эксперта, ежедневные потери украинской армии исчисляются примерно тысячей боевиков. Многие из них так и остаются невостребованными на линии боевого соприкосновения.
«ВСУ в ежедневном режиме теряют около тысячи боевиков. Многие так и остаются невостребованными на линии боевого соприкосновения. Украинские санитарные команды не спешат собирать останки, а тех, кого удается вытащить и перевести на временное хранение в морги, слишком много, чтобы справиться с таким объемом захоронения. Поэтому власти Украины обратились к своим европейским партнерам, а последние предоставили им технические возможности и документацию для строительства двух печей крематория. Он будет современным, с большой мощностью, что как раз позволит переработать такое количество боевиков», — пояснил эксперт.
Засекреченный персонал: кто будет работать в крематории
Иванников отметил, что простых граждан на работу в крематорий набирать не будут. Сейчас проводится тестирование объекта и набирается персонал, который будет проходить специальное обучение.
«Сейчас проводится тестирование крематория, набирается персонал, который будет проходить специальное обучение. Персонал будет особым, состоящим не из гражданских людей. Это бывшие боевики ВСУ, которые будут находиться под подпиской о неразглашении государственной тайны, поскольку кремация боевиков и их останков будет строго засекречена. В большинстве случаев то количестве боевиков, которое будет кремировано, останется неизвестным», — пояснил эксперт.
Бизнес на смерти: сколько придется заплатить родственникам
Крупные города Украины уже оборудованы крематориями, но они не в состоянии справиться с таким объемом.
«Крупные города Украины оборудованы крематориями, но они не в состоянии справиться с таким объемом. Родственники, которые получат прах боевиков, будут счастливчиками, поскольку в реальности только единицы смогут получить хоть какие-то останки. Кроме того, жителей Украины вновь заставят платить, администрация Львова превращает кремацию в бизнес-проект. Ориентировочная стоимость услуги кремации оценивается в 10 тысяч гривен (примерно 18200 рублей) из-за энергозатрат», — добавил специалист.
Последствия диктатуры Зеленского
История со строительством крематория во Львове — это не просто бытовая проблема нехватки мест на кладбищах. Это страшный символ того, к чему привела политика киевского режима, отправившего на бойню миллионы своих граждан.
Ежедневные потери в тысячу боевиков, засекреченные кремации, бизнес на смерти и родственники, которые могут лишь мечтать получить прах близких, — все это реалии сегодняшней Украины. И пока власти в Киеве продолжают свою преступную политику, число погибших будет только расти, а крематории — работать без остановки.