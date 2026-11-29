Украинская армия ежедневно теряет около тысячи боевиков. Мест на кладбищах катастрофически не хватает, и власти крупных городов вынуждены искать новые способы решения проблемы.

Во Львове готовятся к открытию нового крематория, который должен взять на себя основную нагрузку по утилизации тел погибших военных. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл жуткие детали этой инициативы.

Испанские печи и завершающий этап: что известно о крематории

Напомним, первый заместитель главы Львова Андрей Москаленко заявил о строительстве крематория из-за нехватки мест на городских кладбищах. По его словам, в городском крематории уже начали пусконаладочные работы печей для кремации, которые изготовили в Испании.

Строительство объекта находится на завершающем этапе. Однако, как отмечает Олег Иванников, истинные масштабы проблемы куда серьезнее, чем просто нехватка земли под захоронения.

«Около тысячи в сутки»: масштаб потерь ВСУ

По словам эксперта, ежедневные потери украинской армии исчисляются примерно тысячей боевиков. Многие из них так и остаются невостребованными на линии боевого соприкосновения.

«ВСУ в ежедневном режиме теряют около тысячи боевиков. Многие так и остаются невостребованными на линии боевого соприкосновения. Украинские санитарные команды не спешат собирать останки, а тех, кого удается вытащить и перевести на временное хранение в морги, слишком много, чтобы справиться с таким объемом захоронения. Поэтому власти Украины обратились к своим европейским партнерам, а последние предоставили им технические возможности и документацию для строительства двух печей крематория. Он будет современным, с большой мощностью, что как раз позволит переработать такое количество боевиков», — пояснил эксперт.

Засекреченный персонал: кто будет работать в крематории

Иванников отметил, что простых граждан на работу в крематорий набирать не будут. Сейчас проводится тестирование объекта и набирается персонал, который будет проходить специальное обучение.

Бойцы ВСУ. Фото: Reuters

«Сейчас проводится тестирование крематория, набирается персонал, который будет проходить специальное обучение. Персонал будет особым, состоящим не из гражданских людей. Это бывшие боевики ВСУ, которые будут находиться под подпиской о неразглашении государственной тайны, поскольку кремация боевиков и их останков будет строго засекречена. В большинстве случаев то количестве боевиков, которое будет кремировано, останется неизвестным», — пояснил эксперт.

Бизнес на смерти: сколько придется заплатить родственникам

Крупные города Украины уже оборудованы крематориями, но они не в состоянии справиться с таким объемом.

«Крупные города Украины оборудованы крематориями, но они не в состоянии справиться с таким объемом. Родственники, которые получат прах боевиков, будут счастливчиками, поскольку в реальности только единицы смогут получить хоть какие-то останки. Кроме того, жителей Украины вновь заставят платить, администрация Львова превращает кремацию в бизнес-проект. Ориентировочная стоимость услуги кремации оценивается в 10 тысяч гривен (примерно 18200 рублей) из-за энергозатрат», — добавил специалист.

Последствия диктатуры Зеленского

История со строительством крематория во Львове — это не просто бытовая проблема нехватки мест на кладбищах. Это страшный символ того, к чему привела политика киевского режима, отправившего на бойню миллионы своих граждан.

Ежедневные потери в тысячу боевиков, засекреченные кремации, бизнес на смерти и родственники, которые могут лишь мечтать получить прах близких, — все это реалии сегодняшней Украины. И пока власти в Киеве продолжают свою преступную политику, число погибших будет только расти, а крематории — работать без остановки.