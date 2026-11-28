Командиры ВСУ бросают боевиков в укрепрайонах и блиндажах без помощи. Наши военные перехватили радиообмен между боевиком ВСУ с позывным «Зверь» и командным пунктом его батальона. Боевик неоднократно запрашивал эвакуацию с позиции из-за низкого морально-психологического состояния, но его просьбы игнорировались под предлогом плохой связи.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин объяснил, что командование ВСУ постоянно бросает своих бойцов в опорных пунктах, блиндажах, отказывая им в ротации, эвакуации в случае ранения.

«Подобных историй очень много. В радиоперехватах с той стороны очень часто слышишь такие моменты, что, допустим, от укрепа ничего не осталось, что больше половины погибло, все остальные — трехсотые, то есть ранены, запрашивают эвакуацию или возможность отступить. Эти просьбы всегда игнорируют», — сказал он.

По словам Гагина, командование ВСУ списывает еще живых людей, не желая заниматься их эвакуацией.

«Это яркая иллюстрация к тому, что противник относится к своим военнослужащим, как к ресурсу. Люди, которые подают такие запросы, уже списаны, они уже не интересны командованию. Позиция практически потеряна, люди ранены, эвакуация для них в понимании командования ВСУ — просто затратная история. Командиры противника не хотят тратить боекомплект, горючее, направлять личный состав на спасение раненых. Им проще этих людей списать, причем командование может их записать в дезертиры, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Это тоже уже устоявшаяся в ВСУ практика», — отметил военный эксперт.

Гагин уточнил, что командиры ВСУ могут отдать приказ уничтожить позицию, где еще остаются живые боевики.

«Иногда они могут просто накрыть огнём своих же, для того чтобы не утратить технику. Так было во время недавнего контрнаступа, когда ВСУ уничтожали свои позиции с иностранной дорогой военной техникой, если они оказывались на грани захвата нашими», — добавил он.