Российские силы ПВО в ночь на 29 ноября отразили атаку сотен беспилотников на регионы РФ. Ответ последовал незамедлительно.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об ударе возмездия.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские силы ПВО отразили атаку 1017 украинских беспилотников. Дроны сбили над Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской областями, Крымом и другими регионами РФ.

Подполковник Иванников отметил, что эта атака ВСУ шла из Харьковской области.

«Российские Вооруженные силы наносят точечные удары по местам сборки, запуска беспилотников, а также по местам их хранения. Противник истощен, а количество беспилотников в дальнейшем будет снижаться», - пояснил военный эксперт.

После атаки на российские регионы взрывы прогремели по всей Украине. По информации Минобороны РФ, под удар попали промышленные предприятия, объекты логистики, морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В частности, в результате ударов поражены цеха табачной фабрики в Полтавской области, где осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ; логистический центр с военными грузами в Одессе; мост через Днепр в Запорожье, который ВСУ использовали для перевозки военных грузов.

Ранее стало известно о сокрушительном ударе по главному объекту ВСУ. Счет для боевиков пошел на дни.