Двое человек пострадали, а один пропал без вести после атаки американского беспилотника по рыболовецкому судну в Персидском заливе. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии Ирана сообщает Defa Press.
Уточняется, что атака произошла 29 ноября в 3 часа утра. На борту рыболовецкого судна находились трое человек. Двоих из них уже обнаружили во время организованной поисково-спасательной операции. Рыбаки пострадали, и их доставили в больницу города Сирик. Владелец судна пропал без вести, его поиски продолжаются.
Напомним, обстановка в Персидском заливе и Ормузском проливе продолжает оставаться неспокойной несмотря на некоторое затишье в конфликте Ирана и США, который длится с 28 февраля. Так, в середине ноября в восточной части пролива два нефтяных танкера натолкнулись на морские мины. Произошел подрыв, после чего суда загорелись.