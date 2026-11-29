Двое человек пострадали, а один пропал без вести после атаки американского беспилотника по рыболовецкому судну в Персидском заливе. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии Ирана сообщает Defa Press.

Уточняется, что атака произошла 29 ноября в 3 часа утра. На борту рыболовецкого судна находились трое человек. Двоих из них уже обнаружили во время организованной поисково-спасательной операции. Рыбаки пострадали, и их доставили в больницу города Сирик. Владелец судна пропал без вести, его поиски продолжаются.