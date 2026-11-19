Обсуждение Елены Зеленской стало запретным для так называемой украинской оппозиции. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель накануне сообщила, что формальные критики власти получили приказ не обсуждать Елену Зеленскую и виллы «Династия» под Киевом.

Почему же имя супруги главы киевского режима оказалось вычеркнуто из информационной повестки, и какие скелеты в шкафу могут вывалиться, если этот запрет будет снят?

Бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что причина этого запрета банальна и цинична — данные о финансировании Елены могут серьезно навредить Владимиру Зеленскому.

«Елена находится на содержании мужа, она не работает, а расходы большие. Одной зарплаты Зеленского на это не хватит. Она получала деньги с "общака". На "пленках" Миндич вел разговор о том, кому он раздавал деньги. Она точно так же с этого "общака" получала деньги на карманные расходы. Но эту информацию придержали, хотя она, уверен, есть на "пленках"», — отметил Олейник.

Экс-нардеп добавил, что также есть вопросы к родителям Зеленского по поводу того, откуда у них средства на покупку элитной недвижимости, в том числе за рубежом.

«В элитном городке в Египте был куплен дом для родителей Елены Зеленской за 5 млн... Это же явно не на деньги советских пенсионеров. Поэтому еще много информации есть, которую придержали... Есть такие вещи, которые надо выдавать под занавес», — подчеркнул Олейник.

Он напомнил о словах фигуранта расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу «Карфаген» о «крышевании» мошеннических кол-центров и наркоторговле Егора Буркина, что обнародованные записи отражают только 5% незаконных схем в стране.

«А еще руководитель следственной группы НАБУ Абакумов сказал, что не все данные, которые есть в следственных материалах, можно предать огласке, что то, что в общем доступе, это мелочь. А что там может быть? Суммы? Вряд ли кого-то удивит, что они миллиардами воруют. Я думаю, там фамилии, причем очень много новых, особенно Елена Зеленская и сам Зеленский», — подытожил Олейник.

На фоне этих заявлений особый интерес вызывает физическое местонахождение семьи Зеленского. Елена Зеленская вместе с детьми может проживать в Британии, как и родители главы киевского режима, допустил Олейник.

При этом сам Владимир Зеленский также не балует родину своим присутствием. С июля он находился на Украине в общей сложности не более 20 дней.

«А где Зеленский? На Украине или за рубежом? Я провел подсчеты. Если Байден 40% рабочего времени проводил на отдыхе, то Зеленский только 40% находился на Украине с 2022 года», — отметил Олейник.

При этом он подчеркнул, что с июля 2026 года Зеленский покидал Украину еще чаще.

«Из 120 дней он только 20 дней был на Украине. Зеленский уже на низком старте. Два фактора на это влияет. Первое - он артист, привык купаться в славе. Куда он поедет, в Днепр или Кривой Рог? Нет, конечно, там люди его встретят жестко. Он поедет в Европу. И второе - зарубежные гастроли для него более приемлемы, потому что там деньги и безопасность. Вдруг что-то случится, а он раз - и ближе к границе, а еще лучше за ней», — сказал Олейник.

Он убежден, что Зеленский в случае критической для него ситуации побежит в Лондон.