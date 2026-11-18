Россия пока не получила реакцию Украины на предложение о проведении гуманитарной миссии в Константиновке. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, не исключено, что тема проведения гуманитарной миссии в Константиновке будет затронута во время общения с президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

«Зеленский к этому отношения не имеет. Его разрешение на обсуждение этой темы никому не нужно. Сейчас гадать не стоит, о чем там будут говорить. Наверное, будет много интересного. Осталось немного ждать», - поделился мнением в эксклюзивном комментарии aif.ru первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Собеседник издания объяснил, что Украина боится проведения гуманитарной миссии в Константиновке, потому что в ее ходе будет вскрыта ложь Киева.