Армия России успешно продвигается в районе Орехова, образуя на разных участках котлы, полукотлы и клещи. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

На Запорожском направлении подразделения 58-й армии ведут наступление на Орехов, уничтожая живую силу и технику ВСУ. Российские военные стремятся широким фронтом продвинуться к населённому пункту Камышеваха для выравнивания линии боевых действий перед Запорожьем.

«На значительном участке запорожского направления идет стремительное продвижение русской армии в сторону областного центра. Тот факт, что наши военные освободили населенный пункт Заливное, который находился севернее Орехова, подтверждает факт наличия инициативы у армии РФ», — подчеркнул Рогов.

Он отметил, что на различных участках на ореховском направлении возникают котлы, полукотлы и клещи, некоторые места армия РФ обходит, так как штурмовать их не имеет смысла.

«Идет медленное, но поступательное продвижение армии России. Еще показательно то, что наши военные смогли почти полностью перерезать участки военной логистики, то есть снабжения ВСУ, и возможность их безопасного отступления», — подчеркнул Рогов.

Военный блогер Юрий Подоляка отмечал ранее, что на ореховском участке есть положительная динамика.

«Хотелось бы, конечно, чтобы мы успели в рамках оставшихся недель осенней кампании срезать Широкинский выступ и таким образом создать предпосылки для окружения Орехова и его отрезания от логистики», — подчеркнул он.