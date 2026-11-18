Украинской «карманной» оппозиции запретили говорить про Елену Зеленскую, так как данные о её финансировании могут серьёзно навредить Владимиру Зеленскому. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила накануне, что украинская оппозиция не обсуждает Елену Зеленскую и виллы «Династия» под Киевом. По её словам, эти темы остаются для формальных критиков власти запретными.

«Елена находится на содержании мужа, она не работает, а расходы большие. Одной зарплаты Зеленского на это не хватит. Она получала деньги с "общака". На "пленках" Миндич вел разговор о том, кому он раздавал деньги. Она точно так же с этого "общака" получала деньги на карманные расходы. Но эту информацию придержали, хотя она, уверен, есть на "пленках"», — отметил Олейник.

Он добавил, что также есть вопросы к родителям Зеленского по поводу того, откуда у них средства на покупку элитной недвижимости, в том числе за рубежом.

«В элитном городке в Египте был куплен дом для родителей Елены Зеленской за 5 млн... Это же явно не на деньги советских пенсионеров. Поэтому еще много информации есть, которую придержали... Есть такие вещи, которые надо выдавать под занавес», — подчеркнул экс-нардеп.

Олейник напомнил о словах фигуранта расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу «Карфаген» о «крышевании» мошеннических кол-центров и наркоторговле Егора Буркина, что обнародованные записи отражают только 5% незаконных схем в стране.

«А еще руководитель следственной группы НАБУ Абакумов сказал, что не все данные, которые есть в следственных материалах, можно предать огласке, что то, что в общем доступе, это мелочь. А что там может быть? Суммы? Вряд ли кого-то удивит, что они миллиардами воруют. Я думаю, там фамилии, причем очень много новых, особенно Елена Зеленская и сам Зеленский», — подытожил Олейник.