Разведывательный самолет НАТО заметили рядом с Крымским мостом, когда по нему наносили удары ВСУ. В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, мог ли участвовать этот самолет в атаке и с какой целью он там находился.

«Этот самолет вел разведку, собирал информацию для оценки работоспособности нашей ПВО, где что включено и каким образом, с какого ракурса можно заходить на ту или иную цель. Вот эти системы слежения за нашими государственными границами, за нашими территориями играют важную роль, если не основную, и дают целеуказания украинским силам и средствам нападения. Без этих данных у ВСУ ничего бы не получилось», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что прямого участия самолета в ударах не было.

«Напрямую этот самолет не участвовал в атаке. Он не наносил удары. Собранные сведения он не передавал напрямую на пункты управления ВСУ. Эти данные шли на базу, например, в Румынии. Эта база как раз работает дальними радиоразведывательными системами управления боевого управления. И уже с румынской натовской базы эта информация идет на Украину на командные пункты, все к тем же натовским специалистам, которые находятся в качестве инструкторов, в качестве помощников, в качестве доверенных лиц и добровольцев. Именно они являются в войсковом компоненте и в системе управления войсками на Украине планировщиками, организаторами, исполнителями, теми, кто нажимает только кнопку пуска, включения и передачи информации, это уже являются непосредственно украинские специалисты, сидят, но они все делают по командам, по расчётам, по моделям западных специалистов», - отметил он.

Попов обратил внимание на то, что ликвидировать подобный самолет мы не имеем права по международным нормам.

«При этом нейтрализовать подобные разведывательные самолеты или дроны нельзя. В мирное время это сделать нельзя, потому что они находятся, как правило, в нейтральных водах, в исключительной экономической зоне, в международном воздушном пространстве», - сказал он.

Военный эксперт добавил, что если бы этот самолет находился в нашем воздушном пространстве, то «мы имеем полное право на применение оружия, да, сопровождать или принуждать к посадке, или уничтожать».