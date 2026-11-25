Киев не сможет добиться блокировки песен на русском языке на международных музыкальных платформах Spotify, Deezer, Apple Music и YouTube. Об этом заявила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская в интервью изданию «Апостроф».

По ее словам, вопрос обсуждался в офисе Владимира Зеленского, для платформ даже готовили официальные обращения. Однако Киев признал, что украинское законодательство не распространяется на зарубежные компании. Кроме того, западные партнеры считают фильтрацию контента по языковому признаку дискриминацией.

«Поэтому просить платформы блокировать песни „по языку“ — тупик», — пояснила Ивановская.

При этом омбудсмен заявила, что намерена добиваться ограничений для российского музыкального контента на Украине. В конце октября она сообщала, что поправки в закон о культуре предполагают запрет русскоязычного культурного продукта. В частности, речь шла о возможности запретить исполнение и прослушивание такой музыки в общественных местах.

В начале ноября стало известно, что Ивановская не отреагировала на жалобу об использовании Зеленским русского языка.