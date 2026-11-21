Многие украинские парламентарии используют для общения в Верховной раде русский язык, заявил нардеп Юрий Камельчук в интервью в эфире YouTube-канала «Власть и Влащенко».

«Я вас умоляю, все в Верховной раде и матюкаются, и кричат, и большинство разговаривают на русском языке», - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе на русский язык перешел спикер Рады Руслан Стефанчук. Оценивая температуру в зале, где отсутствовало отопление, он сказал по-русски: «Ужас».

В связи с этим в секретариат уполномоченного по защите государственного языка было направлено обращение. Однако языковой омбудсмен Елена Ивановская не стала инициировать проверку в отношении Стефанчука.

Ранее сообщалось, что Ивановская не отреагировала на жалобу об использовании русского языка Владимиром Зеленским.