Главе офиса президента Украины Кириллу Буданову* назначили штраф за использование русского языка — об этом в беседе с украинским изданием «Апостроф» рассказала языковой омбудсмен Елена Ивановская.

По ее словам, Буданову* предстоит выплатить 3400 гривен (чуть более 6000 рублей). Ивановская пояснила, что глава офиса привлечен к ответственности как физическое лицо, а сумма штрафа соответствует предусмотренному наказанию.

«Для всех физических лиц — от рядового гражданина до чиновника — действует одинаковая шкала», — сказала Ивановская.

Напомним, Буданов* заговорил по-русски, когда приехал к тайной пыточной в Петропавловской Борщаговке и пытался успокоить толпу разгневанных людей, а также когда общался с подростком, которого обнаружили в здании.

Ранее сообщалось о том, что во время очередного интервью Зеленский тоже перешел на русский язык, но штрафовать за это его не стали.

*Внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов