Спикера Верховной рады Руслана Стефанчука не станут штрафовать за использование русского языка во время парламентского заседания. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на главу секретариата уполномоченного по защите государственного языка Юрия Зубко.

Отмечается, что обращение в ведомство поступило еще 12 ноября, однако языковой омбудсмен Елена Ивановская не стала инициировать проверку, а в парламент не направлялись официальные запросы.

В аппарате уполномоченного добавили, что это первое подобное обращение в отношении Стефанчука с начала эскалации конфликта.

Инцидент произошел во время заседания ВР в прошлый четверг. Спикер оценил температурный режим в зале, где отсутствовало отопление.

Изначально он произнес по-русски: «Ужас», а затем перешел на украинский: «Жах. Жахливо (рус. "Ужас. Ужасно", — прим. ред.). Холодно».

Ранее сообщалось, что на Украине не стали штрафовать Зеленского за использование русского языка.