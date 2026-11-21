Мошенники научились продвигать поддельные сайты через поисковые системы, рассказал эксперт Александр Рудомазин на заседании комиссии РСПП по вопросам кибербезопасности, сообщают «Новые Известия».

«При изучении новых мошеннических схем наши коллеги обнаруживают, что мошеннические сайты оказываются в поисковой выдаче даже чаще, чем официальные сайты брендов», — отметил Рудомазин.

Как поясняет издание, злоумышленники также покупают рекламные места в поиске. Пользователи могут принять такие ссылки за официальные и перейти на поддельный ресурс. Через подобные страницы могут распространяться вредоносные программы.

В материале рекомендуют не считать высокую позицию в поиске подтверждением подлинности сайта. Перед вводом платёжных данных стоит проверить адрес: подделку могут выдавать заменённый символ, дополнительное слово или необычный домен. Покупки через сервисы объявлений безопаснее оформлять в официальном приложении или на сайте площадки, не переходя к оплате по ссылкам от незнакомых продавцов.