В 2027 году страховую пенсию по старости на общих основаниях не оформит никто: пенсионный возраст в этот год не достигает ни одна возрастная когорта. Льготников и тех, кто выходит досрочно, это правило не затронет. Как пройти «пустой» год с выгодой, что успеть до пенсии и как не попасться телефонным мошенникам на волне индексаций — в материале aif.ru.

«Пустое» окно

«В 2027 году не будет новой возрастной группы, которая сможет выйти на страховую пенсию по старости на общих основаниях. Это связано с графиком повышения пенсионного возраста», — объяснил читателям aif.ru вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), член подгруппы «Финансовые рынки» рабочей группы при Минфине Алексей Денисов.

В 2026 году пенсию оформили мужчины 1962 и женщины 1967 года рождения, следующая очередь — родившиеся в 1963 и 1968 годах — подходит в 2028-м.

При этом перерыв в назначении пенсий на общих основаниях не коснётся тех, кто выходит на пенсию досрочно. Как отметил Денисов, в 2027 году будут выходить на пенсию работники вредных производств, северяне с нужным стажем, медики, педагоги и многодетные матери (стаж — от 15 лет, ИПК — от 30), а также продолжится назначение пенсий по инвалидности и потере кормильца.

И льготы предпенсионного возраста

За несколько лет до пенсии, советует Алексей Денисов, в первую очередь стоит проверить стаж и пенсионные коэффициенты через выписку из индивидуального лицевого счёта СФР на «Госуслугах». В документах нередко не хватает сведений о прежних местах работы — особенно если организации давно закрылись. «Лучше разобраться с такими вопросами заранее, пока есть время найти необходимые документы и подтвердить стаж», — подчёркивает эксперт.

Дальше — льготы предпенсионного возраста: например, два оплачиваемых дня в год на диспансеризацию для работающих. И собственные сбережения: по Программе долгосрочных сбережений государство софинансирует взносы до 36 тыс. рублей в год в течение десяти лет, а выплаты доступны с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам.

Досрочная пенсия за «длинный» стаж

При стаже 37 лет у женщин и 42 — у мужчин пенсию можно оформить на два года раньше, но не ранее 55 и 60 лет соответственно, при 30 коэффициентах. Здесь и кроется ловушка, о которой предупреждает эксперт Денисов: в эти сроки входит не весь стаж. Не учитываются уход за ребёнком до полутора лет, уход за нетрудоспособными родственниками и пособие по безработице. Зато идут в зачёт официальная работа со взносами, больничные, служба по призыву и участие в СВО — в двойном размере.

«Поэтому человек может иметь необходимый общий страховой стаж, но при этом не соответствовать условиям досрочного выхода на пенсию», — предупреждает Алексей Денисов.

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«Неучтённый стаж» из телефонной трубки

Периоды индексаций — излюбленное время аферистов. «Сотрудник СФР» сообщает то ли об ошибке, из-за которой выплаты урежут, то ли о найденном стаже и доплате — и просит продиктовать код из СМС, открывающий доступ к «Госуслугам» и счетам. Затем подключаются «банк» и «ФСБ» с предложением перевести деньги на «безопасный счёт».

По оценке Сбербанка, за 2025 год у россиян похищено около 295 млрд рублей, средняя операция с хищением средств за девять месяцев 2025 года — 15,4 тыс. рублей. Аферистов выдают спешка и ссылки на «новые указы»: эксперты напоминают, что сотрудники фонда и банков не звонят с просьбами назвать код из СМС.

Совет эксперта Денисова заранее проверить свои стаж и коэффициенты — это и защита от аферистов: человек, который знает собственные цифры, не поверит обещанной «неучтённой» доплате из телефонной трубки. Остальное просто: никому не диктовать коды, перезванивать в СФР самому и помнить, что все его услуги бесплатны.