Полицейских в Манчестере принуждают работать в их выходные из-за охраны филиала резиденции премьера Великобритании Энди Бернема, пишет Telegraph со ссылкой на председателя полицейского профсоюза города Майка Пика.

Речь идет об охране в конце июля в Манчестере регионального отделения канцелярии премьера - Number 10 North («Даунинг-стрит, 10 на севере»).

«Полицейским постоянно приходится отменять выходные, чтобы обеспечивать защиту премьер-министра и его северной резиденции», - говорится в статье.

Пик сообщил, что желающих выйти дополнительно на смены не хватает, несмотря на доплату, поэтому сверхурочные часы сотрудники полиции отрабатывают в принудительном порядке. С этой целью властям приходится привлекать правоохранителей из Шотландии, размещая их в отелях в Манчестере, что стало дополнительной нагрузкой на местный бюджет, отметил он. Процесс организации охраны резиденции осложняется тем, что график Бернема на ближайшие семь дней часто становится известен в понедельник этой же недели.

По словам Пика, из-за дополнительной нагрузки, а также частых нападений на правоохранителей во время дежурства в городе, у сотрудников участились болезни, стресс, тревожность и посттравматическое расстройство.

Ранее неназванный соратник Бернема сообщил, что премьер‑министр Великобритании выступает за возвращение страны в Евросоюз и считает, что общественное мнение на его стороне.