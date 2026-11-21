По информации газеты Times, премьер‑министр Великобритании Энди Бернем выступает за возвращение страны в Евросоюз. Об этом изданию рассказал высокопоставленный соратник политика.

Источник утверждает, что премьер «глубоко» верит в правильность курса на воссоединение с ЕС и искренне убеждён в необходимости такого шага.

«Он хочет вернуться. Такова правда. Он переживает это очень глубоко и считает, что общественное мнение на его стороне. Мнение о том, что за этим стоит кто‑то ещё, или что это лишь ловкий ход, некая тактика, — ошибочно. Он просто искренне в это верит», отметил соратник Бернема в ходе беседы с журналистами.

Ранее сообщалось, что помощник Бернема попался на использовании ИИ при написании речи премьера.