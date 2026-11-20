Президент России Владимир Путин заявил, что Москва направила европейским представителям приглашение приехать в Россию, чтобы прояснить их позицию по украинскому урегулированию. Как сообщил Bloomberg, о возможной встрече с российской стороной между собой договаривались представители Франции, Германии и Великобритании.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, при каких условиях европейские лидеры действительно прибудут в Москву.

Напомним, Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне подтвердил, что Россия пригласила европейцев в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства отметил, что российской стороне важно понимать, с чем Европа «придет на эти переговоры». Предложение, по его словам, было передано по дипломатическим каналам. Как только позиция европейцев станет ясной, Москва решит, в каком формате продолжать диалог с Украиной.

Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что представители Франции, Германии и Великобритании обсуждали возможность встречи с российской стороной. По данным собеседников издания, советник по национальной безопасности одной из этих стран в последние дни связался с помощником российского президента Юрием Ушаковым для организации встречи.

«Если у них не затерялись остатки разума, то, конечно, они должны приехать. А что им может угрожать в Москве? Мы даже Зеленского, приглашая в Москву, гарантировали ему безопасность. Если они на самом деле хотят, чтобы мы выяснили отношения, нашли спорные точки, поискали пути решения тех или иных проблем, то нужно встречаться, а не с экрана телевизора или с газетных полос критиковать и ругать Москву. Это проще всего, но только ни к каким результатам не приведет», — подчеркнул Джабаров.

Путин в очередной раз также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Европу, о чем постоянно говорят ее лидеры, указывая на необходимость готовиться к конфликту к 2030 году.

Постоянные заявления представителей Европы о якобы подготовке России к нападению Путин назвал «политической диареей» и призвал их положить этому конец.

Российский лидер также рассказал, что Вашингтон призывает Москву выстроить отношения с Европой. Он отметил, что диалог с европейскими странами нужно возобновить еще до встреч на международных экономических форумах.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин объяснил, что европейские политики обеспокоены встречей Путина, Трампа и Си, поскольку могут остаться в стороне от главных мировых процессов. Также они обеспокоены тем, что Вашингтон ослабит давление на Москву и отвернется от ЕС.