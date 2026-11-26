Изъятие ребенка из семьи — крайняя мера государственного вмешательства, которая применяется только при наличии законных оснований. Российское законодательство чётко регламентирует процедуру и условия такого вмешательства, устанавливая баланс между защитой интересов несовершеннолетних и правом родителей на воспитание своих детей.

В Вологде после гибели пятилетней девочки от истощения и госпитализации девяти детей из многодетной семьи следователи возбудили уголовные дела, а органы опеки решают вопрос об изъятии несовершеннолетних. Подробности — в материале aif.ru.

Кратко о главном

Отобрание ребенка закон допускает в двух формах: экстренной (ст. 77 СК РФ, без суда, с иском в течение 7 дней) и судебной (лишение прав по ст. 69 СК РФ или ограничение по ст. 73 СК РФ).

Экстренное изъятие возможно только при очевидной угрозе смерти или вреда здоровью ребенка; орган опеки оформляет акт главы региона или муниципалитета, уведомляет прокурора, временно устраивает ребенка и в недельный срок идет в суд.

Лишение прав — крайняя мера за виновное поведение; ст. 69 СК РФ содержит закрытый перечень из шести оснований, лишить прав по иным мотивам суд не вправе.

Ограничение прав — промежуточная мера: оставлять ребенка с родителями опасно, но для лишения оснований нет; обязанность содержать ребенка сохраняется, а через шесть месяцев при отсутствии изменений орган опеки обязан подать иск о лишении.

Трагедия в Вологде: 26 ноября 2026 года госпитализированы девять детей (от 10 месяцев до 16 лет), пятилетняя девочка умерла от истощения и обезвоживания, у семилетнего брата тот же диагноз; семья с 2020 года на учёте из-за антисанитарии, пособия более 200 тыс. рублей в месяц.

Возбуждены дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность); решается вопрос об изъятии детей, ситуацию контролирует губернатор Георгий Филимонов.

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Два механизма изъятия ребенка: внесудебный и судебный

Российское законодательство не допускает произвольного вмешательства в семью. Отобрание ребенка возможно либо в экстренном порядке при прямой угрозе жизни и здоровью, либо по решению суда.

Внесудебный порядок (экстренное отобрание, ст. 77 СК РФ) применяется, когда промедление недопустимо. Орган опеки и попечительства на основании акта главы региона или муниципалитета забирает ребенка без судебного решения. Верховный суд РФ в постановлении Пленума № 44 от 14.11.2017 разъяснил: угроза должна быть очевидной и свидетельствовать о реальной возможности смерти или вреда физическому либо психическому здоровью. После отобрания орган опеки обязан уведомить прокурора, устроить ребенка временно и в течение семи дней подать иск о лишении или ограничении родительских прав.

Судебный порядок предполагает два исхода. Лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ) — крайняя мера за виновное поведение, перечень оснований исчерпывающий. Ограничение прав (ст. 73 СК РФ) применяется, когда оставление ребенка с родителями опасно, но для лишения прав оснований недостаточно; оно не освобождает родителей от обязанности содержать ребенка.

За что лишают родительских прав

Статья 69 СК РФ называет шесть оснований для лишения прав:

Уклонение от обязанностей — отсутствие заботы о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении; сюда же относится злостное уклонение от уплаты алиментов.

— отсутствие заботы о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении; сюда же относится злостное уклонение от уплаты алиментов. Отказ без уважительных причин забрать ребенка из родильного дома, медицинской организации, образовательной организации или организации социального обслуживания.

из родильного дома, медицинской организации, образовательной организации или организации социального обслуживания. Злоупотребление родительскими правами — использование прав в ущерб интересам детей: создание препятствий к обучению, склонение к попрошайничеству, воровству, употреблению алкоголя или наркотиков.

— использование прав в ущерб интересам детей: создание препятствий к обучению, склонение к попрошайничеству, воровству, употреблению алкоголя или наркотиков. Жестокое обращение — физическое или психическое насилие, покушение на половую неприкосновенность.

— физическое или психическое насилие, покушение на половую неприкосновенность. Хронический алкоголизм или наркомания — подтверждается медицинскими документами.

— подтверждается медицинскими документами. Умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя, супруга или иного члена семьи — требуется вступивший в силу обвинительный приговор либо постановление о прекращении дела по нереабилитирующему основанию.

Ограничение прав (ст. 73 СК РФ) допускается, если оставление с родителями опасно по обстоятельствам, от них не зависящим (психическое расстройство, хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств), либо вследствие их поведения, но без достаточных оснований для лишения. Если родители не изменят поведения, орган опеки по истечении шести месяцев обязан подать иск о лишении прав.

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Что произошло в Вологде

В Вологде произошло ЧП, вскрывшее серьезные проблемы в работе органов профилактики: из одной квартиры в больницы попали сразу девять несовершеннолетних, а одна девочка скончалась. Следственный комитет возбудил два уголовных дела, губернатор подключился к ситуации лично.

Днем 26 ноября 2026 года должностные лица пришли в квартиру многодетной семьи, чтобы провести профилактическую беседу. Увиденное вызвало у них тревогу: состояние детей требовало немедленного медицинского вмешательства. В результате в больницы Вологды доставили девятерых ребят — от грудничка десяти месяцев до подростка шестнадцати лет.

Пятилетняя девочка скончалась. Причиной смерти стали истощение и обезвоживание. У ее семилетнего брата врачи зафиксировали аналогичное состояние — сейчас ему оказывают необходимую помощь.

В семье, по данным на момент происшествия, воспитывались 11 детей. Родителям — Николаю и Вере — по 38 лет. С 2020 года эта семья состояла на учёте из-за антисанитарных условий в жилье. При этом родители получали детские пособия — ежемесячно более 200 тысяч рублей.

Следственное управление СК РФ по Вологодской области возбудило два уголовных дела: п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии; ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность. По данным ведомства, ни родители, ни должностные лица не принимали мер для улучшения жилищно-бытовых условий, в которых находились дети. В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи.

Губернатор Георгий Филимонов заявил, что держит ситуацию под личным контролем. К работе подключены комиссия по делам несовершеннолетних, министерство здравоохранения и орган социальной защиты.

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Частые вопросы и ответы

Могут ли забрать ребенка без суда?

Да, но только при непосредственной угрозе жизни или здоровью (ст. 77 СК РФ). Опека оформляет акт, уведомляет прокурора и в течение семи дней обращается в суд с иском о лишении или ограничении прав.

Бедность — основание для изъятия?

Нет. Тяжелое материальное положение само по себе не служит основанием, если родители добросовестно заботятся о ребенке и создают условия в пределах своих возможностей.

Чем лишение прав отличается от ограничения?

Лишение — крайняя мера за виновное поведение, перечень оснований закрытый (ст. 69 СК РФ). Ограничение — мера защиты, когда оставлять ребенка с родителями опасно, но для лишения оснований нет; обязанность содержать ребенка сохраняется.

Что будет, если родители не изменят поведение после ограничения прав?

Через шесть месяцев орган опеки обязан подать иск о лишении родительских прав; в интересах ребенка иск может быть подан раньше.

Могут ли восстановить в родительских правах?

Да, если родитель изменил поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка (ст. 72 СК РФ).

Как вологодский случай связан с нормами об изъятии?

Если следствие подтвердит непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, применима ст. 77 СК РФ — экстренное отобрание с последующим иском в течение семи дней. Антисанитария и отсутствие ухода при этом квалифицируются как уклонение от обязанностей или жестокое обращение по ст. 69 СК РФ.