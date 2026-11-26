В Вологде девять детей из многодетной семьи госпитализировали после проверки условий их проживания. Пятилетняя девочка скончалась от истощения и обезвоживания, ее братьев и сестер доставили к медикам в истощенном состоянии. Семья состояла на профилактическом учете и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.

Подробности — в материале aif.ru.

Девять детей из многодетной семьи госпитализировали в Вологде, пятилетняя девочка умерла

В Вологде девять детей из многодетной семьи доставили в больницу после проверки условий их проживания. Позднее стало известно о смерти пятилетней девочки. Об этом сообщили губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, причиной смерти ребенка стали истощение и обезвоживание. Ее семилетний брат также оказался в больнице с истощением, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Накануне квартиру, где проживала семья, осмотрели должностные лица. Проверка выявила ненадлежащие условия для проживания детей. После этого девятерых несовершеннолетних доставили в Вологодскую областную детскую клиническую больницу.

Всего в семье воспитывались 12 детей, 11 из которых не достигли совершеннолетия.

Георгий Филимонов сообщил, что ситуация находится на его контроле с вечера 25 ноября. К выяснению обстоятельств подключились комиссия по делам несовершеннолетних, региональное министерство здравоохранения и органы социальной защиты.

Семья состояла на учете из-за антисанитарии проживания

По данным РЕН ТВ, семья состояла на профилактическом учете с 2020 года из-за антисанитарных условий в квартире. С родителями неоднократно проводили профилактические беседы, однако условия проживания детей не улучшились.

При этом семья получала социальную поддержку. По имеющейся информации, у 38-летних супругов была собственная квартира, отец семейства постоянно работал, а ежемесячный размер пособий на детей превышал 200 тысяч рублей.

СК возбудил дела об убийстве малолетнего и халатности

После смерти пятилетней девочки в Вологде региональное управление Следственного комитета возбудило два уголовных дела. Одно из них расследуется по статье об убийстве малолетнего, второе — о халатности.

По версии следствия, родители не обеспечивали детей необходимым уходом. Кроме того, сотрудники органов системы профилактики, несмотря на то что семья состояла на учете, своевременно не приняли меры для защиты несовершеннолетних.

Расследование поручено отделу по особо важным делам регионального управления СК. Следователи назначили судебные экспертизы, допрашивают должностных лиц, медицинских работников и родственников семьи. Следственные действия также проводятся с участием родителей.

В региональном управлении СК сообщили, что сейчас решается вопрос об изъятии детей из семьи и их помещении в специализированные учреждения.

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Прокуратура проверит работу органов профилактики

Прокуратура Вологодской области организовала собственную проверку. Надзорное ведомство намерено оценить как действия родителей, так и работу специалистов, которые должны были следить за благополучием детей.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура определит, какие меры реагирования необходимо принять.