Армия РФ продолжит наносить ответные удары по целям на Украине в ответ на атаки нефтеперерабатывающих мощностей на территории России. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

ВСУ 23 ноября нанесли удар беспилотниками по нефтяным резервуарам под Альметьевском в Татарстане. Еще один производственный объект попал под удар в Пермском крае.

«Бензин у них еще остается, машины как-то едут, весь Киев в машинах. Значит, Украина где-то его берёт. Может, топливо поставляют по морю танкерами, по дорогам везут... Конечно, наши военные будут бить по поставкам», — отметил Дандыкин.

Он добавил, что армия РФ продолжит уничтожать мосты с целью блокировки логистики ВСУ.

«Мостов через Днепр может не остаться, их могут вынести полностью - от Запорожья, Днепропетровска и далее», — подчеркнул эксперт.

По данным Минобороны, 23 ноября ВС РФ поразили в порту Измаил Одесской области объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для украинских вооруженных сил, а также сухогруз на переходе морем юго-западнее Одессы, доставлявший грузы военного назначения.