Увлекательные упражнения помогают поддерживать интерес к учебе, но могут создавать у людей ложное ощущение успеха. К такому выводу пришли исследователи из Нидерландов, опубликовавшие работу в Journal of Marketing Research.

Маркетологи Тильбургского университета Роберт Смит и Анна Пейли провели эксперимент с участием 399 человек. Добровольцам предложили выучить семь нидерландских слов, которые были включены в английские предложения. Одна группа запоминала их с помощью шуток, другая — через обычные фразы.

После этого участники прошли тест. Те, кто учился на забавных примерах, в среднем правильно ответили на 4,83 вопроса из семи, тогда как вторая группа набрала 5,21 балла. При этом первая группа оценивала свои знания выше, несмотря на худший результат.

Аналогичную закономерность ученые обнаружили в международных данных о более чем 1 млн школьников. Ученики, которым нравился предмет, оценивали свои знания выше, чем показывали результаты тестов. В отдельном эксперименте с играми более увлекательная версия также повышала уверенность участников, но не улучшала их результаты. При этом игроки чаще соглашались перейти на следующий, более сложный уровень.

Исследователи назвали этот эффект «enjoy-able», объединив английские слова enjoyable («приятный») и able («способный»). По их мнению, люди склонны считать, что если им нравится занятие, значит, они хорошо с ним справляются. В результате удовольствие от процесса начинает восприниматься как признак реального прогресса.

Однако обратная связь помогает избежать такой ошибки. Когда участникам перед оценкой своих знаний показывали результаты теста, повышенная уверенность после веселых упражнений исчезала.

Авторы исследования подчеркивают, что учеба не должна становиться менее увлекательной, положительные эмоции помогают сохранять мотивацию. При этом разработчикам образовательных приложений и преподавателям рекомендуется сочетать игровые задания с регулярными проверками знаний, чтобы учащиеся могли объективно оценивать свои успехи.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал школам перейти на пятидневную учебную неделю. Для профилактики переутомления школьников в ведомстве посоветовали равномерно чередовать учебу и отдых.