Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл тонкие изогнутые пластины породы, происхождение которых учёные связывают с воздействием древней воды и последующей эрозией, сообщает Pravda.Ru.

По предположению исследователей, сначала породы формировались из осадков на дне озера или в речных дельтах. Затем соли и оксиды железа укрепили отдельные участки. После исчезновения воды ветер и перепады температур постепенно разрушили мягкие части, оставив более прочные минеральные пластины.

«В этих пластинах нет признаков органики или прямых следов жизни», — подчёркивается в публикации.

Команда миссии анализирует спектральные данные, чтобы уточнить химический состав образований. Исследователи рассчитывают выяснить, в каких условиях возникли эти слои — в стоячей воде или в движущемся потоке. Полученные сведения помогут восстановить историю древних водоёмов Марса.