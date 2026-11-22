Российским школам рекомендовали перейти на пятидневную учебную неделю, если вместимость зданий позволяет организовать занятия для всех учеников. Такая рекомендация содержится в документе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что при пятидневном графике у школьников остается больше времени для отдыха. При этом решение о введении шестидневной учебной недели, предусматривающей занятия по субботам, образовательные учреждения принимают самостоятельно.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал предусмотреть не менее трех каникулярных периодов продолжительностью минимум семь дней каждый.

Для профилактики переутомления школьников в ведомстве посоветовали равномерно чередовать учебу и отдых. В качестве примера привели график, при котором пять-шесть недель занятий сменяются неделей каникул.

Ранее стало известно, что британские школы пытаются предотвратить массовые прогулы учеников из-за выхода GTA VI.