Российского адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии. Сотрудница его фирмы Евгения в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, что юрист делал в этой стране.

Напомним, Жорина экстренно доставили в травматологическое отделение больницы Cattinara в Италии. Сообщается, что в настоящий момент его готовят к операции. По предварительной информации, юрист находится без сознания.

Евгения отметила, что пока точных деталей произошедшего его коллеги не знают, поскольку не могут с ним связаться.

«В Италии он находится по работе», - уточнила собеседница aif.ru.

Ранее также стало известно, что 65-летний актер Никита Джигурда попал в больницу с инфарктом. Сейчас артист находится под наблюдением врачей.

По оценкам врачей, его восстановление может продлиться около месяца.