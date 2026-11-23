Российского адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии. Специалист его юридической фирмы «Жорин и партнеры» Евгения в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, Жорина экстренно доставили в травматологическое отделение больницы Cattinara в Италии. Его готовят к операции. Уточняется, что юрист находится без сознания.

«Пока не знаем, что произошло, выясняем. Не можем пока с ним связаться. В Италии он был по работе», - пояснила Евгения.

Сергей Жорин - российский адвокат, известный как представитель интересов медиаперсон и публичных лиц, среди которых продюсер Бари Алибасов, Валерия и Иосиф Пригожин, Джиган.

Ранее стало известно, что Никиту Джигурду госпитализировали с инфарктом.