Облитый грязной водой из лужи по вине автомобилиста пешеход вправе потребовать от водителя возмещения расходов на химчистку, ремонт испорченных вещей или их полной стоимости. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, статьи 15 и 1064 Гражданского кодекса позволяют взыскать и другие документально подтвержденные убытки. При подтверждении страхового случая ущерб может быть возмещен по ОСАГО. Водитель обязан учитывать дорожные и погодные условия и выбирать скорость, не создающую опасности для окружающих, что следует из пунктов 1.5 и 10.1 ПДД. Автомобиль относится к источникам повышенной опасности, поэтому его законный владелец по общему правилу отвечает за причиненный вред даже без умысла.

Если действиями водителя причинен материальный ущерб, случившееся может подпадать под определение ДТП, продолжил Жорин. Пострадавшему следует зафиксировать номер машины, сфотографировать испорченные вещи и место происшествия, заручиться контактами очевидцев и незамедлительно обратиться в ГИБДД. Также необходимо получить записи с ближайших камер и сохранить чеки за химчистку.

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