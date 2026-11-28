Российское оборонное ведомство проинформировало о результатах ночной работы сил противовоздушной обороны: над территорией страны были перехвачены и ликвидированы 1246 украинских дронов.

В официальном сообщении Минобороны уточняется, что в течение минувшей ночи дежурные расчёты ПВО сбили 1246 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных с украинской стороны.

Как отметили в министерстве, уничтожение воздушных целей происходило над рядом субъектов РФ. В их числе названы Брянская, Белгородская, Курская, Орловская, Смоленская, Воронежская, Калужская, Тульская, Ростовская, Волгоградская, Саратовская и Самарская области, а также Краснодарский край, Московский регион, Крым и Башкирия.

Ранее сообщалось, что БПЛА атаковал машину скорой помощи в Запорожской области.