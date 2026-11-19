Ответ России на атаки Вооруженных сил Украины будет болезненным для Киева. Об этом в четверг, 19 ноября, предупредил президент РФ Владимир Путин, комментируя удары ВСУ по мосту.

Российский лидер назвал Крымский мост исключительно мирным объектом. Он добавил, что мост давно не используется для перемещения техники, боеприпасов и даже нефтепродуктов.

Путин напомнил, что Украина просит перемирия, однако после атак на Крымский мост Москва с киевским режимом договариваться не будет.

«Полагаю, что наши ответные действия будут гораздо более болезненными чем то, что сделал киевский режим в отношении моста», - сказал российский лидер.

Путин добавил, что мост отремонтируют. Он отметил, что его ж/д часть уже восстановлена.

Напомним, ВСУ в третий раз за неделю атаковали Крымский мост. Министр транспорта России Дмитрий Ядров заявил, что логистика при длительном ремонте Крымского моста будет обеспечена.