Российские военные поразили в Киеве промпредприятие «Химволокно». По данным Минобороны РФ, украинские боевики использовали завод для производства и сборки беспилотников.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об успешной операции и сокрушительном ударе по логову ВСУ.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские войска в результате массированного удара поразили в Киеве промышленное предприятие ОАО «Химволокно», производящее компоненты для боевых частей БПЛА большой и средней дальности.

«ВСУ использовали “Химволокно” не только по прямому назначению, но и для производства и сборки беспилотников. Уничтожено оборудование, которое использовалось при сборке этих беспилотных комплексов, а также несколько складов с продукцией, которую использовали для сборки, в том числе композитные материалы и лакокрасочные изделия, которыми покрывались изделия», - пояснил военный эксперт.

Иванников уточнил, что речь идет и об изделиях с функциями стелс-технологий, которые позволяют беспилотникам оставаться «невидимыми». Стелс-технологии включают несколько ключевых направлений, среди которых есть и специальные покрытия. Это могут быть радиопоглощающие или радиопрозрачные краски и плёнки.

Радиопоглощающие покрытия поглощают радиоволны, минимизируя отражение сигнала радара. Радиопрозрачные составы, напротив, не ослабляют проходящий через них радиосигнал, что важно для сохранения связи с оператором.

«Ущерб оценивается в миллионы долларов. Возникший на предприятии пожар продлится не менее суток, поскольку технических возможностей ликвидировать возгорание у местых специалистов МЧС нет. Происходят также подрывы боеприпасов на предприятии, что свидетельствует о том, что беспилотники там же снаряжались боевым зарядом. Боеприпасы разлетаются. Возможно, в ближайшее время будет проводиться эвакуация граждан в этом районе. Киев пытается максимально скрывать произошедшее, несмотря на то, что местные жители активно делятся в сети кадрами пожара: густой черный дым валит из разных производственных помещений», - пояснил военный эксперт.

Иванников подчеркнул, что киевские власти пытаются скрыть истинное назначение попавшего под удар предприятия.

В военном ведомстве также сообщили, что в результате удара в Киеве поразили место сборки и хранения БПЛА (ООО «Оаклайн»). К слову, в последнее время заметно снизилось количество запускаемых в направлении российских регионов беспилотников.

В ночь на 26 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотных летательных аппарата над Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Ставропольским краем и другими регионами РФ.

Ранее был дан жесткий ответ шпионам Запада за Калининград.