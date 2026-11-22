В ночь на 22 ноября в Днепропетровской области прогремело несколько мощных взрывов. Военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.

Напомним, по данным военкоров, взрывы в Днепропетровской области фиксировались всю ночь и утром в воскресенье, 22 ноября. В частности, в регионе были поражены объекты ВСУ в населенных пунктах Пятихатки и Синельниково. В Песчаном после атаки «Гераней» сгорело складское помещение, которое ВСУ использовали в своих целях.



Кроме того, в Каменском, по данным военкоров, поразили стоящие на путях цистерны с горюче-смазочными материалами.

«Массированной атаке ночью подверглась вся территория Украины, в том числе Днепропетровская область и, например, находящийся там город Кривой Рог. Удары пришлись по объектам инфраструктуры, которые питают предприятия в сфере военного производства. Они называются объектами двойного назначения. После этого во многих городах были зафиксированы трудности с электроснабжением. Пораженные цели обеспечивали жизнедеятельность объектов ВСУ, производств военного вооружения и военной техники», - пояснил военный эксперт.

Примечательно, что Кривой Рог является местом рождения Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что у дома Зеленского горят тайные заводы ВСУ.