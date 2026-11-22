Известный британский пловец-экстремал и покровитель программы ООН по окружающей среде Льюис Пью преодолел около 15 километров по Ормузскому проливу, чтобы привлечь внимание мировой общественности к угрозе для морской экосистемы на фоне конфликта вокруг Ирана. О необычной акции спортсмена, прошедшей в середине ноября, сообщило информационное агентство Associated Press.

Из соображений безопасности 56-летний британец разбил дистанцию на несколько этапов и преодолел ее за три дня, проведя в воде в общей сложности порядка шести с половиной часов. Облачившись лишь в плавки, очки и кепку с эмблемой ООН, Пью стартовал 16 ноября от оманского полуострова Мусандам на юге пролива и финишировал, обогнув мыс Ормуз. По оценке агентства, он стал первым человеком, решившимся на длинный заплыв в этой акватории с начала конфликта.

Экстремал признался, что заход в воду едва не обернулся трагедией: спустя считанные минуты после старта в понедельник прогремели два мощных взрыва, от которых задрожала вода, а примерно в четырех километрах от пловца запылал подбитый нефтяной танкер.

«Взрыв был очень громким, два грохота, а потом появились истребители. И в этот момент я понял, что нам нужно немедленно убираться отсюда», — поделился впечатлениями Пью после возвращения в Лондон.

На следующий день, возвращаясь в гавань на лодке сопровождения, спортсмен наблюдал еще одну атаку: в газовоз попал снаряд, над палубой взметнулись столбы пламени, а разлившиеся химикаты и топливо загорелись прямо на поверхности моря.

По словам Пью, большинство воспринимает Ормузский пролив исключительно как стратегическую транспортную артерию, забывая, что это уникальная природная сокровищница, где обитают дельфины, морские черепахи и скопы. Пловец предупредил, что утечки нефти с десятков поврежденных с конца февраля судов способны нанести непоправимый урон коралловым рифам, мангровым зарослям и прибрежной полосе, а на восстановление природы уйдут десятилетия. В завершение он призвал прекратить конфликт, открыть пролив для мирного судоходства и ликвидировать разливы топлива.

Напряженная обстановка в Ормузском проливе сохраняется с 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана — до этого через данный водный путь проходила пятая часть мировой торговли нефтью. По статистике британского Управления морских торговых операций (UKMTO), с марта по сентябрь в проливе и соседних водах зафиксировали 53 нападения на коммерческие суда, в октябре произошло еще 31 происшествие, а к 18 ноября — около 19 инцидентов, причем основная их часть пришлась на южный сектор у берегов Омана.

Ранее на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне ситуацию вокруг этой ключевой водной артерии затронули главы США и КНР. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что они с председателем КНР Си Цзиньпином придерживаются единой позиции о важности бесперебойной транспортировки нефти через Ормузский пролив.