Эмиратская нефтяная компания ADNOC Logistics & Services заявила об атаке на ее танкер в Ормузском проливе.

По информации компании, инцидент с танкером, шедшим в Ормузском проливе, произошел накануне вечером.

Сообщается об 11 пострадавших моряках и одном пропавшем без вести в результате атаки.

«Все остальные члены экипажа были благополучно эвакуированы с судна», - говорится в заявлении.

Напомним, накануне стало известно об атаке на шедший через Ормузский пролив танкер вблизи побережья Омана. Сообщалось о возникшем на судне пожаре.