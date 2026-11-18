Иран уничтожил американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Уточняется, что дрон был сбит над восточной частью Ормузского пролива. Беспилотный аппарат уничтожили с помощью иранских систем ПВО, которые размещены на юго-востоке страны и действуют под управлением единой сети противовоздушной обороны.
Тегеран неоднократно сообщал об уничтожении американских беспилотников, чаще всего их перехватывали в южных районах страны или в зоне Ормузского пролива.
Попадались иранским военным и аппараты других стран. Так, 15 ноября, они заявили об уничтожении беспилотника израильского производства Orbiter 4 на западе страны.
Ранее также стало известно, что в Ормузском проливе супертанкер наткнулся на морские мины, когда пересекал его по неразрешенному маршруту.