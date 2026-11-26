Немецкий автоконцерн Volkswagen можно продать китайской компании — как пишет Handelsblatt, такое предложение выдвинул глава Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик.

Volkswagen переживает трудные времена: в III квартале он получил операционный убыток в размере 5,9 млрд евро, поставки автомобилей в Китай за квартал упали на 38,5%, а за 9 месяцев — на 30,2%, при этом концерн намерен сократить примерно 100 тыс. рабочих мест и решает, что делать с четырьмя заводами в Германии.

В этой ситуации, как считает Шуларик, важно сохранить предприятия и рабочие места в Германии. По мнению экономиста, пока за немецкий концерн можно выручить приличную сумму, его следует продать, а кто будет им владеть, не так уж и важно.

Предложение Шуларика раскритиковали представители машиностроительной отрасли. Они отметили, что в случае продажи Volkswagen китайцам те смогут получить немецкие технологии, после чего перенести производство в свою страну, где оно обходится дешевле, чем в Германии.

Шуларик, в свою очередь, предложил выделять помощь из бюджета только тем автопроизводителям, которые открывают заводы в Европе и работают совместно с местными компаниями.