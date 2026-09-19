Volkswagen намерен сократить 4 тысячи рабочих мест на заводах Porsche

В немецком автоконцерне Volkswagen планируют сократить боле 4 тысяч рабочих мест на заводах Porsche, сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на источники.

«Для бренда Porsche план из Вольфсбурга (штаб-квартира VW – прим. ред.) предусматривает сокращение примерно 4,1 тысячи рабочих мест», - говорится в публикации.

По информации СМИ, сокращения планируются из соображений экономии. Речь идет об увольнении более 4 тысяч работников в дополнение к ранее согласованным сокращениям.

Сообщается, что всего могут быть уволены до 9 тысяч сотрудников. В материале говорится, что это позволит Porsche сохранить производственные площадки в Цуффенхаузене и Вайссахе.

Ранее стало известно, что Volkswagen может продать мотобренд Ducati.